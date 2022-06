Kas need on ka sinu portfellis? Tänavu on börsidel võitnud kaht sorti aktsiad

Kui vaadata aktsiaturgude üldpilti, siis võib see esialgu tunduda üsna kole: S&P 500 indeks on kaotanud selle aasta jooksul ligi 14%, Stoxx 600 9% ja ka Tallinna börs pole pääsenud. Kuid indeksisse sisse minnes saab näha, et mitme ettevõtte jaoks ei saaks ajad enam paremad ollagi.

Ennekõike naudivad suuri aktsiatõuse kahe sektori aktsiad: energia- või sõjatööstuse aktsiate omanikud on saanud tänavu veidi rahulikumalt hingata, sest need on aidanud börsidel möllavat langust oluliselt tasandada.

Euroopa suurimas indeksis pole võitjate osas kahtlustki: tipus troonib Saksamaa sõjatööstusettevõte Rheinmetall, mille aktsia on aasta algusest kerkinud 152%. Tõus on pikaajalistele investoritele seda magusam, kui arvestada, et alates koroonaaja algusest tabas aktsiat suurem langus ja külgsuunas liikumine – kuni Ukraina sõjani. Siis teatas Saksa riik, et tahab kaitsetööstusesse paigutada 100 miljonit eurot ja aktsia tõusis lendu.

Talle järgnevad riburadamisi teised Euroopa kaitsetööstuse nimed: Rootsi Saab (+89%), K&S AG (+73%) ja Prantsusmaa Dassault Aviation (+73%).

Teine võitjate grupp tuleb oodatult energiasektorist – kuid siin on suured erinevused. Laias laastus on võitnud eelkõige käppapidi sügaval naftas sees olevad ettevõtted. Euroopa esimene on Norra Equinor, mille aktsia on tänavu kallinenud ligi 50%. Üle 40-protsendiste tõusudega rõõmustavad aktsionäre ka Repsol, toorainekaupleja Glencore ja Shell.

USA S&P 500 indeksis on enim tõusnud Occidental Petroleum (+140%), Marathon Oil (+91%) ja Coterra Energy (+89%) – ja tipust leiab ka hulga teisi energiaettevõtteid.

Eilsed võitjad on tänased kaotajad

Languspoolel paistavad Euroopas silma koroonaaja mugavusteenuste osutajad, näiteks Delivery Hero ja HelloFresh – neile on survet avaldanud möllav inflatsioon, mis on pannud inimesed mõnuteenuste pealt rohkem raha kokku hoidma.