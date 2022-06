Peaaegu aasta peale börsiletulekut: Wise´i aktsia on tükkideks kukkunud

Wise´i aktsia langes täna Londoni börsil 2,2% ja jõudis 3,6 naela tasemele. Seda on tervelt 62% vähem kui Wise´i aktsia esimese kauplemispäeva lõpus eelmise aasta juulikuus.

Ettevõte alustas börsidebüüti edukalt ja võimsa tõusuga, kuid läinud sügisel tabasid aktsiat hädad, kui sai teatavaks, et üks firma asutajatest, Taavet Hinrikus, müüb oma aktsiapakki. Iseenesest oli müük juba prospektis välja kuulutatud, kuid toona arvati finantsmeedias, et suurte aktsiakoguste turuletulek aitas aktsiatel surve all püsida.