GRAAFIK ⟩ Pidu läbi: laenude eest tuleb hakata rohkem maksma

Täna jõudis kuue kuu euribor 0,009 tasemele. Viimati oli kuue kuu euribor plussis 2015. aastal.

See muutus on oluline kõikide jaoks, kellel on laene, sest tihti kalkuleeritakse kodulaenude intressi nii, et kuue kuu euriborile lisatakse otsa pangapoolne intress. Aastaid miinuses olnud euriborist Eesti laenajatel paraku suurt kasu ei olnud, sest miinust ei andnud pangad laenajale edasi, vaid lugesid kõik miinused nulliks.

Ajaloo kõrgeim kuue kuu euribor oli 2008. aasta oktoobris, mil see küündis 5,448 protsendini

SEB finantsturgde riskinõustaja Martin Sillasoo ütles, et sellega lõppes ligi seitse aastat kestnud periood, mil kuue kuu euribor negatiivne oli. «Esimest korda läks kuue kuu euribor negatiivseks 5. novembril 2015 ning ei ole vahepealse perioodi jooksul nullile eriti lähedale jõudnudki. Seitse aastat on piisavalt pikk aeg, mille jooksul jõuab tõenäoliselt tekkida harjumus, et euribor ongi negatiivne – või enamasti laenude kontekstis 0 protsenti – ning intressikulu tekib ainult marginaalist. Nüüd oleme jõudnud olukorda, kus negatiivsele euriborile (loodetavasti) lähiajal enam loota ei saa. Kolme kuu ja ühe kuu euriborid on veel negatiivsed, kuid järgmiste kuude jooksul liiguvad need samuti positiivse poolele,» meenutas Sillasoo.

Kõrget inflatsiooni asutakse tapma intressitõusuga – euribor on varsti 1 protsent