Silvano juhid peidavad end aktsionäride eest

Kuna ettevõte tegutseb suurelt Venemaal, siis võib praegusel ajal Silvano sealne tegevus aktsionäridele vägagi huvi pakkuda ning reeglina on aktsionäride koosolek, kus on firmat esindanud Jarek Särgava, olnud vaat et ainus koht, kus investorid saavad ettevõtte juhtidele küsimusi esitada. Nüüd aga seda varianti ei pakuta.

Küsimus on seda aktuaalsem, et ettevõtte enda majandusaasta aruandes lisas 30 on ära toodud, et Ukraina sõja võimaliku jätkamise ja sanktsioonide laiendamise korral on märke «olulise ebakindluse esinemisest, mis võib tekitada märkimisväärset kahtlust kontserni suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana».