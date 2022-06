Täna tuleb Euroopast otsus sisepõlemismootori keelamise kohta

Konservatiivse parlamedifranktsiooni juht Manfred Weber ütles Handelsblattile, et liiga enneaegselt tehtav sisepõlemismootorite keelustamine avaldab negatiivset mõju sotsiaalsele tasakaalule ühiskonnas. Pealegi hävitatakse tema hinnangul niimoodi juba loodavad transformatiivsed tehnoloogiad, millesse on samuti investeeringuid tehtud.

Samal ajal on juba paljud autotootjad ise oma mudelites bensiinist ja diislist eemaldumas. Auto Motor und Sporti andmetel on Opel ja Vauxhall öelnud, et nende tooted saavad juba 2028. aastal olema ainult elektrilised. Volkswagen on andnud orienteeruva ajaraami, kus sisepõlemismootoriga autosid neilt enam ei saa – see hetk jõuab kätte 2033. ja 2035. aasta vahel.