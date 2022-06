Inbank laienes veel ühte Euroopa riiki

«Tšehhi on 10 miljoni elanikuga riik, mille tarbimisfinantseerimise turu maht on üle 11 miljardi euro ehk Eestist umbes 10 korda suurem. Riiklike järelevalveasutuste nõusolek panga filiaali asutamiseks tagab meile ligipääsu ka kohalikule hoiuste turule. Esmaseks eesmärgiks on võita Tšehhis 1-protsendine turuosa, mis moodustab enam kui 100 miljoni euro suuruse laenuportfelli,» lausus Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja pressiteates.