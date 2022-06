Tuli ära: Euroopa Keskpank tõstab baasintressi

Euroopa Keskpank teatas täna väljasaadetud pressiteates, et juulikuus tehakse baasintressi tõstmine ära.

Baasintress tõuseb 0,25 baaspunkti jagu.

Kuni juulikuise intressitõusuni jäävad seni kehtivad baasintressid laenamisele kehtima 0,25% peale ja -0,5% peale juhul, kui tegu on deposiitidega, teatati rahvale.

See ei ole veel kõik: keskpank tahab ka septembris intressi tõsta, kuid see tõus ja tõusu ulatus sõltub vahepeal selguvatest majandusnäitajatest. «Juhul kui keskpika perspektiivi inflatsiooniväljavaade püsib või halveneb, siis on suurem intressitõus omal kohal septembrikuise kohtumise aja,» selgitati pangast.

Septembriga tõusud ei pääse, sest keskpank on välja kuulutanud järkjärgulise «jätkusuutliku» intressitõusude tee. Panga eesmärk on, et euroalal püsiks inflatsioon 2% juures. Praegused numbrid on selle eesmärgiga võrreldes omajagu käest ära läinud: täna ennustab keskpank euroalale 6,8-protsendist aastast inflatsiooni ja ka järgneva kahe aasta jooksul püsib inflatsioon pankurite prognooside järgi üle 2% taseme.

Euroopaga võrreldes on USA juba kaugemal: intresside tõstmisega tehti algust juba märtsis. Maikuus põrutas üks föderaalreservi juhtfiguure, Christopher Waller, et tema tahaks näha, et baasintressi tõstetakse iga kuu vähemalt 50 baaspunkti võrra nii kaua kuni inflatsioon järele andma hakkab, vahendas toona Reuters.Selle plaani kohaselt ootaks USAd veel omajagu intressitõusu, sest täna tulnud värskete andmete järgi on inflatsioon jõudnud USAs 8,3 protsendini.

Intressimäärade tõstmine vähendab teooria järgi nõudlust, sest raha muutub kallimaks ning inimesed tarbivad vähem. Teiselt poolt jahutab intressimäärade tõstmine samal põhjusel ka majanduskasvuootuseid, kuid ka need on euroalal Ukraina sõja ja suure energiakriisi tõttu juba enne intressitõusu madalad. Täna pakkus Euroopa Keskpank välja, et euroala SKT kasvab tänavu 2,8%, kuid järgnevatel aastatel on kasv nigelam.