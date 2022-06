Kokast Eesti ainsaks naismaakleriks: Nelli Janson ostab keset kriisi aktsiaid kokku

«Tahaks öelda, et mul on karjäär kavalalt planeeritud, aga tegelikult läks nii, et elukutse valis hoopis mind,» ütleb enam kui kümme aastat maakleritööd teinud Nelli Janson. Pärast keskkooli ei ennustanud miski, et ta pangamaailma sukeldub. Vastupidi: ta läks tööle kokaks.