Coop Pank pakub võlakirju – aga ainult oma rikkamatele investoritele

Coop Pank teatas, et kavatseb viia juunis läbi panga esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. AT1 võlakirjade keerukuse tõttu ei pakuta neid avalikult ning pakkumine on üksnes piiratud ringile valitud investoritele, selgitas pank.

Pank jätab omale õiguse otsustada pakkumise mahu vähendamist või suurendamist vastavalt investorite huvile. AT1 võlakirjade märkimisperiood on 13. juunist kuni 16. juunini ning pakkumise tulemustest teavitab pank eraldi.

Erinevalt harilikest investorite kaubeldavatest võlakirjadest on AT1 võlakirjad tähtajatud – kuigi need võib pank 5 aasta möödudes välja lunastada – ning ka tagamata, ehk probleemide korral saaks investor raha ainult siis tagasi, kui teised kohustused võlgnike ees on täidetud.