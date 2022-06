Euroopa börsidel valitseb matusemeeleolu

Lisaks kiirele inflatsioonile on jätkuvalt lahendamata küsimus seni pretsedenditu energiakriis, mis Euroopat halvab. Eile lisas piltlikult öeldes õli tulle veel tulekahju Texase LNG-tehases. Probleem on selles, et just nimetatud tehasest pidi tulema märkimisväärne osa sellest LNGst, mis siis Euroopasse minema pidi. Nüüd on sellel plaanil mõneks ajaks kriips peal. Euroopa gaasi hind reageeris 10-protsendise hüppega.