Ettevaatust, investorid: suured rahaliigutajad panustavad teie hävingule

Suured rahaliigutajad on hakanud tegema suuri lühikeseksmüügi-panuseid, selgub viimastest S3 Partnersi turuandmetest. Kui veel mai alguses panustati aktsiate langusele 240 miljardi dollariga, siis nüüd on see paisunud 250 miljardile dollarile ja panus suureneb, vahendab Handelsblatt.

Miks see oluline on? Neid panuseid ei tee mitte jaeinvestorid vaid riskifondid, kes tahavad languse pealt teenida. Ja nad on panustanud tervelt 3000 erineva ETFi ehk börsilkaubeldava fondi langusele.

See on ohusignaal turule: suurinvestorid ei usu, et asjad praegu majanduses väga palju paremaks võiks minna. Eriti suure mõnuga müüakse praegu lühikeseks tehnoloogia- ja nn meemiaktsiaid nagu AMC-d.

Morgningstar vaatas samuti lühikeseksmüüjatele peale ja sealt selgus, et suuremalt panustatakse lennufirmade aktsiate langusele, eriti on sellega pihta saanud ka Eestis kuulsust kogunud Wizz Air.