Investor Mari: kodumaine miljardifirma tegi mulle pakkumise

Täpselt see tunne valdab mind Cleveron Mobility pakkumist lugedes. Kui kevadel esimest korda IPOst kuulsin, pidin rõõmust lakke hüppama – no ometi midagi asjalikku börsil! Rõõm jäi üürikeseks, kui selgus, et tegelikult on Cleveron võtnud oma toimivast ärist välja robotiäri, andnud uuele asjale nimeks Cleveron Mobility, pannud värskele lapsukesele pauna kaasa 950 000 eurot laenu 6-protsendise intressi ja käsuga, et see aasta lõpuks tagasi oleks. Siis saatis ta Cleveron Mobility laia maailma ja minu juurde, et ma talle raha annaks.

Cleveron Mobility pakub minusugustele lihtsale börsiinimesele kokku 2,7 miljonit aktsiat hinnaga 1,87 eurot tükk. Kokku tahetakse saada 5 miljonit. Paralleelselt käib aga hoopis kavalam suunatud pakkumine jõukamatele investoritele, kes on valmis minimaalselt 100 000 eurot korraga mängu panema. Märkimine kestab 17. juunini.

Selge pilt: aga mida ma selle eest saan? Tavaliselt vaatan firma ajalugu ja seda, kuidas ta rahaga ümber käinud on, aga kuna firma loodi ametlikult 1. aprillil, siis mul nendest numbritest sügavat abi ei ole. Kui ettevõte kirjeldusest selgub, et päris rahatud ei olda, sest neil on maksev klient DPD näol, siis aprillikuu käibena on toodud välja uskumatud 700 eurot, mais on juba suudetud teha enam kui 100-protsendine kasv ja 1200 eurot müügitulu tekitada. Samas on kahe kuu põhjal näha, et kulud on suurusjärgus 300-400 000 eurot kuus.