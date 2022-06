Maailma börse raputab suur languselaine

Investoreid hirmutavad praegu teated suurest inflatsioonihoost, mida baasintressimäärade tõstmine siiani USAs ohjeldada pole suutnud. Euroopa Keskpank teatas, et intressid hakkavad tõusma alates juulist, kuid majandusanalüütikud arvavad, et selle mõju avaldub alles tulevatel aastatel. Kui intressimäärade tõstmise positiivsena poolena tuuakse välja, et see aitab infatsiooni pidurdada, siis negatiivselt mõjutab see majanduskasvu, mis selle tulemusena kängu jääb. Financial Times ongi täna kirjutanud, et USAsse ennustatkse majandussurutise jõudmist juba järgmisel aastal.