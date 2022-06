Krüptoraha tabas varing

Küptoraha langus käib sama jalga teistel turgudel asetleiva langusega: hetkel on suurema müügilaine all kõik turud, valusalt saavad pihta aktsiad. Krüptoraha langust süvendab kiire inflatsioon ja inimeste soov, riskantsemate varade osakaalu portfellis vähendada. Samuti nähakse, et kuna tehnoloogiaaktsiad suurelt langevad, siis pole ka krüptovaradel pikka pidu.

Lisaks on Euroopa Liit teatanud, et on lähedal krüptorahade regulatsiooni loomisele - Bloomberg kirjutas reedel, et uus regulatsioon võib tulla välja juba juunikuu lõpus.