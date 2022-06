Krüptoturu hädad jätkuvad: suur krüptolaenaja külmutas maksed

Krüptolehed võrdlevad seda uudist šokiga, mis tabas rahvast siis, kui mõni aeg tagasi selgus, et krüptomüntide terra/luna näol on tegu sisuliselt skämmiga. Pühapäeva öösel teatas Celsius Networks, mis alles eelmise aasta lõpus 750 miljoni dollari suuruse finantseeringu investorite käest sai, et peatab kõik maksed.

Ettevõte on tuntud selle poolest, et pakub krüptolaene ning reklaamib oma lehel, et pakub soovijatele kuni 18-protsendist aastatootlust.

Nüüd on aga head päevad läbi: täna kukkus bitcoin alla 25 000 dollari taseme ja Celsius Networks teatas, et peab «ekstreemsete turuolude» tõttu maksed peatama. Ettevõte kinnitas teadaandes, et firma püüab likviidsust tagada ning inimeste vara hoida. Millal makseid jälle teha saab, pole kindel, vahendab Handelsblatt.