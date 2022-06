Langus sai ka Tallinna börsi kätte: ainult kaks aktsiat on rohelised

Euroopas möllab börsitorm

Kuid Tallinna – ja laiemalt Balti börsidel – toimuv jääb kaugele maha sellest, mis on praegu sündimas Euroopa turgudel.

Stoxx 600 kaotas lõuna paiku 2% ja temast ei jäänud palju maha ka teised Euroopa turud. Üldindeksi suurimad langejad olid Just Eat Takeway 14%, Prantsusmaa firma Atos 12% ja Norra Subsea 7 10% kukkumisega.

Aktsiad pole praegu ainsad, mis langevad. Euro odavnes täna dollari vastu 0,4%. Surve all on ka võlakirjad. Turge raputab ränk inflatsioon ja USA föderaalreservi agressiivne intressitõstmise-poliitika.

Sel nädalal toimub Fedi kohtumine, millest oodatakse uut intressitõusu, kuid senimaani on inflatsiooninäidud iga kuu aina karmimad, hoolimata Fedi poliitikast. Selle taga on energiakriis – Ukraina sõja tõttu mängitakse kogu energiaturg ümber ning see omakorda põhjustab ebakindlust, katkestusi ja kõrgeid hindu ja nappust.