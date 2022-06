Krüptoraha langeb edasi

Bitcoin vajus 3,3%, 22 400 dollari tasemele. Napilt nädalaga on bitcoini väärtusest kadunud 25%. Oma absoluutsest 60 000-dollarisest tipust on maailma vanim krüptoraha tulnud 62%.

Eilsele langusele andis hoogu teadaanne, et suur krüptolaenaja Celsius ei lase investoritel raha välja kanda. Iseenesest pole see krüptomaailmas midagi erakordset, aga tõenäoliselt jõuab krüptovarade riskantsus praegu alles paljudele kohale – teiste seas Kanada pensionifondidele, kes panustasid Celsiusse hiigelsumma, sest sea lubati 18-protsendist tootlust. Ükskõik, mis toode krüptoraha peale ehitatakse, olgu see laen, leping, kinnisvaraarendus või midagi muud – kui tegu on krüptorahaga, tuleb seda oma portfellis ka käsitada kui krüptoraha.