Üks Tallinna börsi ettevõte saavutas aastaga 700-protsendise kasvu

Hagen Bikesi juht Kaspar Peek teatas börsile, et firma maikuu müügitulu osutus rekordiliseks. «Grupi konsolideeritud auditeerimata müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 771% ja oli kokku 26 620 eurot,» teatas Peek börsile.

Müügitulu ratta kohta on aastaga 24% suurenenud ja ulatus 3800 euroni.

«Hea on tõdeda, et töö messistrateegia taga on end õigustanud. Lisaks kogusime ning analüüsisime hulgaliselt andmeid ning oleme parendamas turundussõnumeid ning kodulehel kuvatavad infot. Negatiivselt mõjutas tulemusi jätkuvad komponentide tarneprobleemid,» rääkis Peek.