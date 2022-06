Investor Taavi Ilvese kriisistrateegia: kui need aktsiad kukuvad, ostan juurde!

USA põhiindeks S&P 500 on oma viimasest tipust 20% alla tulnud, mis on klassikaline karuturu tunnus. Viimast aga iseloomustavad langevad kursid. Kuidas sellises olukorras pika vaatega investorina tegutseda?

3) Muude üksikaktsiate osas olen rohkem vaadanud tehnoloogiasektorit ja väikese positsiooni võtnud Google ja Microsofti aktsiatega, samuti olen ostnud 3x võimendusega Nasdaq100 aktsiat (TQQQ), aga seda peamiselt optsioonidega kauplemiseks, et kõrge volatiilsuse pealt optsioonipreemiaid teenida. Seda aktsiat oleksin nõus pikaajalisemalt ka hoidma, kui tunnen, et põhi on lähedal. Algajatel seda strateegiat siiski ei soovita, riskid on üsna suured.