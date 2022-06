Kristjan Liivamägi kriisistrateegia: segasel ajal tuleb rahapuhvrit suurendada

Kuigi ajad on segased ja investor Kristjan Liivamägi on võtnud oma portfellis konservatiivse suuna, siis päris rahasse ta ära tõmbunud ei ole ja investeeringuid teeb ta jätkuvalt.

«Majanduses ja finantsturgudel on hetkel keerulised ja ebastabiilsed ajad ning selle valguses olen mina enda investeerimisportfelli akumuleerinud raha ja suurendanud likviidsuspuhvrit. Ehk investeeringutest tagasi tulevat rahavoogu (üüritulu, intressid ja dividendid) olen ma jätnud olulises osas rahasse, et oleks võimalik kapitali turgude sügava languse korral investeerida,» selgitas Liivamägi.

Investeeringuid teeb Liivamägi jätkuvalt, kuigi mitte enda jaoks liialt suurte summadega. «Väiksemas ulatuses olen mõningaid investeeringuid teinud stabiilsetesse, tugeva rahavooga energiasektori aktsiatesse. Näiteks hiljuti ostsin ma Ignitis Grupe aktsiaid juurde, kuna ettevõte on tugeva bilansi ja rahavooga, kaupleb alla raamatupidamislikku väärtust ning tulude ja puhaskasumi väljavaated on positiivsed tulenevalt kõrgetest elektrihindadest,» selgitas Liivamägi otsuse tagamaid. Arvestades seda, et elektri hinna langust meile lähiajal ei prognoosita, võib Ignitis rahva pealt veel head raha teenida - ja investor omakorda Ignitise pealt.