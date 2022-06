Mis börsilangus? Eesti kaupleja näitab võimast tootlust

Ta usub, et kui need sektorid ka langevad, saab see langus olema ajutine. Põhjus on järgmine:«Sest Euroopas on tulemas ka sel aastal talv hoolimata sellest, et Euroopa teeb nägu nagu talve ei tuleks, ja meil lisagaasi vaja ei lähe (Venemaalt tulnud gaasi asemel, mis moodustas Euroopasse imporditud gaasist 40 protsenti). Euroopas ootab ees talv, ning koos sellega ootab meid ees energiadefitsiit. USA on suuruselt teise gaasi eksportijana Venemaa järel lubanud saata Euroopasse nii palju gaasi kui Euroopal vaja läheb. Häda on lihtsalt selles, et USA-l pole piisavalt eksporditerminale, tal pole ka piisavalt gaasitankereid, mis tooksid lubatud puuduoleva gaasi Euroopasse. Mõttekohana - 15 miljonit kuupmeetrit gaasi, mis on USA võimekuses eksportida Euroopasse, moodustab kõigest 10 protsenti Venemaalt imporditud gaasist Euroopasse,» selgitas Ruusmann oma arutluskäiku. «Euroopa kollektivism on mõneti hämmastav: öeldakse, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid on põhjendatud. Otseloomulikult on need põhjendatud, kuid kust saab siis Euroopa oma energia? Usun, et näeme veel suuri energiahinna tõuse,» oli Ruusmann energiasektori osas investori seisukohalt optimistlik.