Liiga suur veearve? Tallinna Veelt nõutakse kohtus tagasi enam kui 11 miljonit eurot

Salinee taga on juristid, kes kogusid erinevate isikute nõudeid Tallinna Vee vastu aastatel 2011–2019. Kui algselt nõuti Tallinna Veelt 7 miljonit eurot, siis nüüd suurendati põhinõuet 4,4 miljoni euro võrra, nii et kokku nõutakse veefirmalt 11,4 miljonit eurot. Sellele lisanduvad viivised.

Tallinna Vee andmetel on menetlus kohtu esimeses astmes algusjärgus, istungit ei ole toimunud. Firma ütles börsiteates, et on kõike õigesti teinud, hagi ei ole põhjendatud ja ta vaidleb sellele vastu.