Euroopa Keskpank kutsus täna kokku ootamatu kriisikoosoleku: asi on halb

Kriisikoosolek tehakse täna Financial Timesi hinnangul eelkõige Itaalia ja teiste riikide võlakirjade tõttu, mis keskpanga intressitõusu otsuse järel kontrolli alt väljunud on. Suurte võlgadega riikides nagu Itaalias ja Prantsusmaal võib kõrgema euribori tõttu olla keeruline oma võlga teenindada ja see viib nad nn ohutsooni, kirjutas Financial Times.

Itaalia võlakirjade tootlus on kerkinud alates aasta algusest, kui Euroopa Keskpanga intressimäära-tõusu otsust ootama hakati. Itaalia 10-aastase võlakirja tootlus on kerkinud 4% peale, mis on kõrgeim näit alates koroonaaja-alguse paanikahetkest.

Samal ajal on Saksamaa 10-aastase võlakirja tootlus 1,7%. Kuigi Itaalia näiduga võib see väike tunduda, tuleb meeles pidada, et aasta alguses oli see tootlus negatiivne ehk investorid pidid võlakirja hoidmisele peale maksma.