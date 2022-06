Novaturas hakkab lõpuks oma äri käima saama

Eestis Novatoursi nime all tegutseva Leedu reisikorraldaja Novaturas teenindas mais 35 000 klienti ning kontserni käive ulatus 22 miljoni euroni.

Kokku on ettevõte jaanuaris–mais teenindanud 96 000 klienti, mis on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Esimese viie kuu kumulatiivne käive ulatus 67 miljoni euroni ja on ligi neli korda suurem 2021. aasta sama perioodiga võrreldes, teatas Novaturas börsile.