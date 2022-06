Euroopa Keskpanga kriisikoosoleku teade pani börsid rõõmust hüppama

Uudis Euroopa Keskpanga kohtumisest meeldis aga väga turgudele: Itaalia võlakirjade tootlus hakkas kohe allapoole kolisema ning aktsiaturud asusid tõusma.

Ennelõunaks oli üldindeks Stoxx 600 kerkinud tervelt protsendi. Oodatult olid indeksi suurimad tõusjad Itaalia pangad, kes ootavad Euroopa Keskpangalt uut elulootust. Itaalia enda börsiindeks jõudis rallida üle 3%.

Teised turud olid samuti optimismist kantud: enam kui protsendi jaksasid kerkida nii Saksamaa, Hispaania kui ka Prantsusmaa börs.

Põhjus, miks keskpankurid kriisikoosoleku kokku kutsusid, on hiiglaslikud müügid Euroopa võlakirjaturul, mis on tootlused kõrgele ajanud ning tekitanud end kõige rohkem lõhki laenanud riikidel, nagu Itaalia või Prantsusmaa, probleeme oma igapäevakulutusteks uut raha peale laenata. Rääkimata sellest, et laenamine ja laenu teenindamine läheb nende jaoks aina kallimaks.

Keskpankurid jälgivad sealjuures üht Euroopa näitu – nimelt seda, kui suur on vahe Itaalia ja Saksamaa 10-aastase võlakirja tootlusprotsendi vahel. Nüüd on see näit jõudnud 2,4ni.

Kas ja milliseid otsuseid tänaselt koosolekult oodatakse, isegi seda, kui palju pankuritel tegelikult olukorra muutmiseks mänguruumi on, pole täpselt teada. Küll on Saksa meedia öelnud, et keskpank püüab eurot päästa.