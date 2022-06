Suur võrdlus: millises pangas saab kodulaenu fikseerida, kus on parimad tingimused

Aastaid on Eesti pankades kodulaenuga olnud lihtne: pank annab oma intressimäära + 6 kuu euribori otsa (viimastel aastatel 0, sest Eesti pangad miinuseuribori ei arvestanud, kuigi osad Euroopa pangad seda tegid) ja see on siis kokku see intress, mida laenuvõtjatel tasuda tuleb. Nüüd on euribor tõusma hakanud ning seepärast on päevakorda kerkinud võimalus, kodulaenu intress pikemaks ajaks fikseerida, et euribori tõus kohe rahakotti oimetuks ei lööks.