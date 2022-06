Investor Liisi Kirch kaalub kinnisvara müüki

Kui 2020. a kevadel koroonakriisi tõttu börsid kukkusid, siis oli see hea võimalus testida, kas kriisistrateegiad peavad. Investorid, nii ka mina, ootasid pikemat kukkumist, et siis põhjast juurde osta, aga küllap ei olnud mina ainus, kes õige ostukoha maha magas. See näitab selgelt kätte, et turu ajastamine on väga keeruline ning selle õppetunni võtsin 2020. kevadest heal meelel kaasa.

Ka nüüd, mil finantsvarade hinnad kõiguvad, näen, et kõige mõistlikum strateegia on jätkata regulaarselt ostmist. Nii oleme abikaasaga koos soetanud sel aastal Microsofti, Wise ja Alphabeti aktsiaid USA turult, ning oleme oste teinud mitmes jaos. Kõhutunne ütleb, et kukume veel - aga teisalt on mul õppetund omandatud: iial ei tea, millal langev turg taas tõusule pöörab.

Vaatame üle oma kinnisvarapositsioone - eelmisel aastal müüsime kaks objekti, sel aastal ostsime märtsis ühe juurde. Mõtleme veel ühe objekti müügile, sest korteri hind on teinud korraliku tõusu, ning edaspidi ilmselt nii kiirelt see ei kasva. Arvan, et hästi külm kalkuleerimine kinnisvara puhul on oluline nüanss, sest tihtilugu armuvad investorid ise oma objektidesse, eriti kui sinna on palju aega ja raha panustatud. Samuti pakun, et kiire inflatsioon ei aita kaasa tarbijate kindlustunde püsimisele, reaalpalga vähenemine kombinatsioonis euribori tõusuga võib valusalt lüüa peresid, kes on võtnud maksimaalses võimalikus mahus kodulaenu ning kel tuleb nüüd oma otsuste üle tõsiselt järele mõelda. See võib tekitada kinnisvaraturul häid ostukohti.