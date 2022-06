Eesti investorite arv ületas maagilise piiri

Hoolimata tusasest meeleolust börsidel on tänase seisuga rohkem kui 100 000 Eesti kodanikku, kelle väärtpaberikontos on vähemalt üks Tallinna börsil kaubeldav väärtpaber, mis on pea kahekordne tõus võrreldes aastatagusega. Suure tõusu taga on suuresti Enefit Greeni börsile tulek, mida märkis üle 60 000 jaeinvestori.