EfTENi investorid saavad suvise rahaampsu

Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 6. juuli fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 5. juulil. Neil, kes on osanike nimekirja kantud alates 5. juulist, ei ole lootust raha saada.