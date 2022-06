Šveitsi šokk kukutab eurot

Täna lõuna ajal olid maailma suuremad börsid languses, kukkumist ennustavad ka USA suuremad indeksifutuurid.

Euroopa üldindeks Stoxx 600 langes 1,5%, eriti nutune pilt oli Euroopa majandusmootoriks peetaval Saksamaal - DAX kukkus 2,1%.

Euro langes dollari suhtes 0,4% ja ühe euro eest saab täna 1,04 dollarit. Šveitsi frangi vastu langes euro tervelt 1,8% 1,02 frangi tasemele.

USA indeksifutuuridest olid S&P 500 2,1% languses ja tehnoloogiast pungil Nasdaqi indeks kaotas tervelt 2,7%.

Eile lennutas börse kõrgemale USA keskpanga teadaanne 0,75-baaspunktisest intressitõusust ning kuuldused Euroopa keskpanga kriisikoosolekust, kus püütakse lahendada võrrandit, kuidas tõsta intresse nii, et Itaalia ja teised end rohkem lõhkilaenanud riigid kolinaga pankrotti ei tüüriks.

Täna on börsiinvestorid uudiseid seedinud ning mõistnud, et kui USA ülikiire intressitõus jätkub, võib inflatsioon küll kaduda, aga ühes sellega kaob ka lootus majanduskasvule: Financial Timesi küsitletud ekspertide hinnangul tuleb majanduskriis USAle niimoodi kätte juba uuel aastal.

Euroopas aga teatas Euroopa keskpank, et nemad plaanivad turgutada Itaaliat ja teisi rohkem hädas riike võlakirjaostudega, mis tähendab, et sisuliselt rahatrükile täielikku pidurit ei tõmmata. Kuna keskpanga kriisikoosolekult tilkunud detailid olid liiga hägused ning jäid suuresti deklaratiivsele tasemele stiilis, et euro stabiilsuse nimel ollakse kõigeks valmis, siis selline ebaselgus turgudele ei meeldinud.