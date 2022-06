Saksamaa väriseb: Gazprom võib katkestada gaasivarustuse enne kui mahutid täis saavad

Saksamaa teatel vähendas Gazprom Nord Stream 1 kaudu liikuva maagaasi kogust. See on jõudnud umbes 40 protsendile Gazpromi tehnilisest võimekusest, kirjutab Handelsblatt. Gazprom põhjendas vähenenud gaasi hulka parandustöödega.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles, et olukord on tõsine, kuid Saksamaa varustuskindlus ohus ei ole. Mai alguses olid Saksamaa gaasimahutid ca 40% ulatuses gaasi täis.

Saksamaa jaoks on Nord Stream 1 kõige olulisem gaasivarustustoru. Sellepärast ajas Venemaa Euroopa Liidu saadiku sõnum riigi ärevusse. Nimelt teatas ta Peterburis asetleidval majandusfoorumil, et kuna turbiinide remont Kanadas on probleemide otsa komistanud, siis võib juhtuda, et Nord Stream 1 pannakse üldse seisma.