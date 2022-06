Pärast pikka tõusutsüklit, mil raha võis peaaegu valimatult igasse aktsiasse panna – isegi koroonaaeg polnud siin suur erand, pigem vastupidi –, on kätte jõudnud peojärgne pohmell. Investorid näevad, et inflatsioon on väga kõrge; sellest polekski suuremat hullu, kui majandus samal ajal kasvaks. Kuid asi on selles, et majanduskasv ei taha tulla, sellele paneb teiste tegurite seas oma piirid ette ka suur energiahindade tõus, mis inimeste ostujõudu räsib. Kui ostujõudu pole, pole ka tarvis toota.