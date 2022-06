Ekspert selgitab: mida pidada silmas võlakirjaturul kaubeldes

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus on tõusnud juba 2,9%-ni. Kas 40 aastat kestnud võlakirjade pulliturg võis 2020. aasta kevadel koroonakriisi põhjas läbi saada, ja me oleme sisenenud pikaajalisele karuturule? Arvestades seda, et madala inflatsiooniga keskkond on asendunud väga kiire inflatsiooniga ning reaalintressid on jätkuvalt sügavalt negatiivsed, mis peaks seda teesi toetama.

«Kui püstitada mingisugune pikaajaline ootus intressidele, peaks mõtestama, millised on inflatsiooni võimalikud pikaajalised arengud. Üldiselt järgivad intressid inflatsiooni dünaamikat. Vägagi ilmekalt näitas seda 1960-1981 perioodi karuturg ja sellele järgnenud pulliturg USAs,» märgib Luminori privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. «Seega võlakirjade pikaajalise karuturu eelduseks oleks inflatsiooni püsimine pikema perioodi vältel praegustel tasemetel või suundumine veelgi kõrgemale,» lisab Kose.

«Usun, et oleme lähedal inflatsiooni tipptasemetele ja siiski on ees ootamas hinnakasvu mõõdukas aeglustumine. Ukrainasse sissetungil on kindlasti inflatsiooni kõrget taset pikendav mõju, aga baasefekt ning nõudlusega seotud tegurid peaks hinnatõusu kiirust siiski järk-järgult leevendama hakkama. Seetõttu ma ei arva, et näeme 1960-1981 aastatele sarnast kümnendite pikkust tõusutrendi intressides. Pigem on pikema tsükli puhul ootuspärane intresside püsimine märksa väiksemas vahemikus. Pikaajalist võlakirjade karuturgu ma seega kuigi tõenäoliseks praegu ei pea,» nendib Kose.

Mis tasemeni peaks Föderaalreserv (FED) inflatsiooni kontrolli alla saamiseks intressimäärasid tõstma? Kas neid ka nii kõrgele tõstetakse ja miks? Mida tähendaks see võlakirjaturgude jaoks?