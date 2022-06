Coop Pank sai investoritelt 16 miljonit laenuks

Võlakirju jaotatakse kokku 42 investorile 161, nimiväärtusega 100 000 eurot, teatas Coop börsile. Võlakirjade intressimääraks on 10 protsenti aastas.

Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei pakutud neid avalikult, vaid üksnes piiratud ringile valitud investoritele. Võlakirjad on tähtajatud ning tegemist on panga tagamata võlakohustusega investori ees. Pangal on õigus võlakirjad lunastada finantsinspektsiooni loal pärast viie aasta möödumist nende emiteerimisest.