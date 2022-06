Nõustaja: Baltika majanduslik seis on saneerimismeetmetega paranenud

Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud võtta ette samme äristrateegia elluviimisel – sulgeda valdav enamus kahjumlikke kaupluseid ning lansseerida uus poekontseptsioon kolmes asukohas. Kuigi Baltika müügitulu vähenes kahjumlike poodide planeeritud sulgemise tõttu, kompenseerib seda ettevõtte juhatuse liikme Brigitta Kippaki sõnul uute kontseptsioonkaupluste avamine. Baltika avas uued Ivo Nikkolo kontseptsioonipoed märtsis ja aprillis Spice kaubanduskeskuses Riias, Rotermanni kvartalis Tallinnas ning Riga Plaza kaubanduskeskuses Riias.

Saneerimisnõustaja hinnangul on Baltika majanduslik seisund saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena paranenud. Baltika kinnitab seejuures, et suudab edukalt saneerimiskava ja kavaga võetud kohustused täita ning ettevõtte omakapitali taastada.

Harju maakohus kinnitas Baltika saneerimiskava 2020. aasta 19. juunil. Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12,2 miljonit eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas. Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda esimese rühma nõuetelt intressi ning alates 2021. aasta juunist alustada esimese rühma põhinõuete maksmist. Baltika on vastava kohustuse täitnud Swedbank AS ees.

Teised esimese rühma võlausaldajad on saneerimisnõustajat teavitatud, et võlausaldajad ei nõua oma nõuete täitmist vastavalt saneerimiskavale ja on nõus nende tasumisega hilisemal ajal.