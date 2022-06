Börsinädal algas suurte värinatega: krüptoturg langeb

Investorite pilgud on käesoleval nädalal pööratud aga krüptoturule: nädalavahetusel kukkus bitcoin korraks allapoole 18 000 dollari taset ning tegi peale seda kerge tõusu 20 000 dollari juurde, kuid praegu on bitcoin 19 000 dollari juures tagasi. Krüptoinvestorid ootavad, kummale poole bitcoin'i väärtus sel nädalal kukub: kas krüptoturg suudab taastuda või jätkub sügav langus. Asi on selles, et nii bitcoin kui ka teine populaarne krüptoraha langesid nädalavahetusel allapoole olulist psühholoogiliselt taset ja see võib turgudel müügilaine kaasa tuua. Bitcoin'i jaoks oli see tase 20 000 dollarit, ethereum'i jaoks 1000 dollarit.