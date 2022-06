USA pank ennustab: börsidel terendab hiidralli, vaja on ainult ühte asja

Bank of America strateeg leidis 19 ajaloo suurimat börsikrahhi analüüsides, et tegelikult võime uuele rallile olla lähemal kui arvame, vahendab Marketwatch.

Nimelt rääkis Bank of America strateeg Michael Hartnett, et keskmiselt on karuturg 289 päeva pikk ning selle käigus langeb turg keskmiselt 37%. Siis algab tõus.