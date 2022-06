Suur pensionifondide võrdlus: kes suudab karuturgu kõige paremini trotsida

Pensionikeskuse andmete järgi on tänavu (s.o alates jaanuarist kuni tänaseni) suutnud parimat tulemust näidata LHV pensionifondid. Täpsemalt L ja M fond, mis mõlemad on suutnud alla üheprotsendise tootlusega siiski plussi jääda. Mõlema näol on tegu aktiivselt juhitud fondiga. L-pensionifondis on veidi üle poole paigutatud võlakirjadesse ja aktsiatesse, 10% rahasse. Suurima osakaaluga on üksikpositsioonidest Prantsusmaa riigivõlakirjad (ca 5,6%) ning erinevad Saksamaa riigivõlakirjad (ca 12% fondi koguväärtusest). Üksikaktsiatest moodustab ühe suurima, 2,7-miljonilise positsiooni USA uraanifirma Yellow Cake aktsia.