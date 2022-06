J.P. Morgan: Euroopa toidukullerfirmadel seisab ees prognooside kärpimine

Maaklerfirma sõnul ei ole toidukullereid seni majanduslanguse tingimustes «stressitestitud», ning kuna tegu on valikulise tarbekaupade sektoriga ennustatakse tellimuste järsku langust, kirjutab Reuters.

Prognoos tuleneb euroala inflatsioonist, mis eelmisel kuul tõusis rekordilise 8,1-protsendini, mis on enam kui neli korda suurem Euroopa Keskpanga eesmärgist. Samuti ennustatakse, et Briti majapidamiste reaalne sissetulek langeb sel aastal tõenäoliselt 2,2 protsenti, mis oleks suurim langus alates 1950. aastate algusest. Ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ütles selle kuu alguses, et Suurbritannia majandus stagneerub 2023. aastal kõrge inflatsiooni tõttu.