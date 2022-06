J.P. Morgan: Euroopa toidukullerfirmasid ootab prognooside kärbe

Prognoosi aluseks on euroala inflatsioon, mis eelmisel kuul tõusis rekordilise 8,1 protsendini, mida on üle nelja korra rohkem Euroopa Keskpanga eesmärgist. Samuti ennustatakse, et Briti majapidamiste reaalsissetulek langeb sel aastal tõenäoliselt 2,2 protsenti, mis oleks suurim langus alates 1950. aastate algusest. Ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ütles kuu alguses, et Suurbritannia majandus stagneerub 2023. aastal kõrge inflatsiooni tõttu.