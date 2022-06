Vene rubla on tõusnud 7 aasta tugevaimale tasemele dollari ja euro suhtes

Vene tipp-poliitikud kasutasid ära möödunud nädalal Peterburis toimunud Venemaa iga-aastast majandusfoorumit, et rõhutada rubla hiljutist tugevust. Samas tuntakse muret, et see võib koormata majandust, mis on majanduslanguse äärel seoses karmide sanktsioonidega.