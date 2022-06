USA toiduhiid Kellogg jaguneb kolmeks

Kellogg, millele kuulub muu hulgas taimetoitude firma MorningStar Farms, teatas teisipäeval, et hommikusöögihelveste ja taimepõhine ettevõte eraldatakse põhiärist järgmise aasta lõpuks.

«Kõigil neil äridel on sõltumatuna märkimisväärne potentsiaal ning suurenenud fookus lubab neil ressursse eriomastele strateegilistele prioriteetidele paremini suunata,» ütles tegevjuht Steve Cahillane.

Aktsionärid saavad kahes eraldatud firmas osaluse, mis on proportsionaalne nende osalusega Kellogg'sis.

Viimastel aastatel on jagunemisplaanidest teatanud ka teised suurfirmad, nagu General Electric, IBM ja Johnson & Johnson, kuid toidutootjate seas on see olnud haruldane. Toidusektoris toimus viimane suurem jagunemine 2012. aastal, kui Kraftist sai Mondelez.