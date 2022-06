USA aktsiad taastuvad S&P 500 halvimast nädalast alates 2020. aasta märtsist

Uudiste puudumine nädalavahetusel on investoritele, kes jälgisid eelmisel nädalal aktsiate järsku odavnemist, teretulnud nähtus. Kõik kolm peamist indeksit langesid vähemalt 4 protsenti, kuna Föderaalreserv avalikustas agressiivsema intressimäärade tõstmise plaani. See tekitas hirmu, et intressimäärade tõstmine, mille eesmärk on ohjeldada endiselt kõrget inflatsiooni, viib USA majanduse majanduslangusesse või toob vähemalt kaasa majanduskasvu aeglustumise.