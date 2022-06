USA aktsiad lõpetasid nädala börsiralliga

Dow Jonesi tööstuskeskmine sulgus 823 punkti ehk 2,7 protsenti kõrgemal. S&P 500 tõusis samas 3,1 protsenti ja Nasdaq 3,3 protsenti. Nädala kokkuvõttes kerkisid Dow, S&P 500 ja Nasdaq vastavalt 5,4, 6,45 ja 7,5 protsenti.

USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell tõi kolmapäeval turule positiivsema meeleolu, kui ta ütles kongressile, et Föderaalreserv jälgib, kas majanduskasv ja inflatsioon aeglustuvad, millisel juhul intressimäärade tõstmise tempo aeglustub. Keskpanga agressiivne intressimäärade tõstmise kava on põhjustanud turgudel närvilisuse, kuna kardetakse majanduslangust, mis on kukutanud S&P 500 indeksi kõigi aegade kõrgeimast tasemest umbes 20 protsenti madalamale, kinnitades karuturu määratlust.

Reedel tulid välja mõned mõõdukamad andmed. Michigani ülikooli tarbijausaldusindeks oli 50, mis on madalam kui eelmine tulemus ja tunduvalt madalam kui aprillis, kui see oli üle 60. Alates sellest ajast on indeks pidevalt langenud, kuna tarbijad on üha vähem veendunud oma kulutusvõimelisuses püsivalt kõrge inflatsiooni tingimustes.