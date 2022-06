Eesti riiklik töö välisinvesteeringutega sai kõrgeima tunnustuse

«EASi välisinvesteeringute keskus on kogu aeg tegutsenud selle nimel, et hoida oma head mainet ning meelitada riiki üha rohkem investeeringuid, mis aitavad luua kõrgepalgalisi töökohti ning arendada meie ettevõtlusmaastikku. Meie agentuuri digilahendused on viimastel aastatel noppinud hulganisti rahvusvahelisi auhindu, meid tuuakse eeskujuks Euroopale ja maailmale,» ütles välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto.

Kuigi Emerging Europe´i hindamiskomisjoni hinnangul on Eesti välisinvesteeringute keskus on juba kaks aastat olnud regiooni parim, siis areng on jätkunud ning jätkuvalt luuakse erinevaid innovaatilisi ja loomingulisi lahendusi, mis tõmbab välisinvestorite seas positiivset tähelepanu.

Tänavu jaanuaris valis UNESCO Eesti välisinvesteeringute keskuse automatiseeritud lahendused maailma TOP 100 tehisintellekti lahenduse sekka.

«Ka teiste riikide keskused on teinud arenguhüppeid, aga meie tubli tiim tegutseb igapäevaselt selle nimel, et meelitada Eestisse investeeringuid, mis aitavad meil ellu viia rohe- ja digipööret ning luua innovaatilisi lahendusi. Need targad lahendused ja targad inimesed on meile selle tunnustuse ka toonud. Meie eesmärk on aidata investoreid maksimaalselt - toetada neid asjaajamises ning luua kontakte potentsiaalsete partneritega,» lausus Vänto.

EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskus on oma digikanaleid-ja tööriistu arendanud juba aastaid. Välja on töötatud digitaliseeritud väärtuspakkumiste loomise tööriist, e-konsultatsioone pakkuv Eia, mis üheskoos teevad ära mitme inimese töö läbi potentsiaalsetele välisinvestoritele väärtuspakkumiste tegemise ja tõhusta info jagamise. Turundustegevuste tõhustamiseks on kasutusel robot Emma.