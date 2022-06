Rootsi elektriautotootja tegi eduka börsidebüüdi

Polestari aktsia, mis noteeriti Nasdaqi börsil sümboli PSNY nime all, sulgus reedel 13 dollari juures, mis on 1,77 dollari võrra kõrgem kui Gores Guggenheimi neljapäevane sulgemishind. Aktsia kauples reedel 10,41 ja 13,36 dollari vahel.

Polestar leppis septembris kokku, et see omandatakse Gores Guggenheimi poolt, et läbi nende noteerida börsil. Rootsi elektriautotootja on Volvo Car AB üksus, mis omakorda kuulub Hiina Zhejiang Geely Holding Groupile.