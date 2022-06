Börsid alustasid nädalat tõusuga, nafta ootab saatuslikku otsust

Hommikul kerkisid Aasia börsid tublisti, Aasia Dow' üldindeks tõusis 1,9% ja seda eeskätt Hang Sengi indeksi enam kui 2-protsendise tõusu toel. Seevastu USA indeksifutuurid näitavad, et peale eelmise nädala taastumispäevi on investorid ettevaatlikumad, futuurid on napilt ülevalpool nulli.