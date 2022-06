Väljaanne The Independent kirjutab, et Briti finantsjärelevalve hakkab uurima, kas Kristo Käärmann on rikkunud börsireegleid.

Wise teatas börsiteates, et Käärmanni suhtes on alustatud uurimist ning et mees lubab teha võimuesindajatega igati koostööd. Regulaator uurib täpsemalt, kas Käärmann rikkus oma maksude mittemaksmise tõttu mingeid börsireegleid või -standardeid. Finantsjärelvalvet huvitab ühe rikkaima eestlase käitumine iseäranis seetõttu, et Käärmann on Wise'i tegevjuht.