Telefoni näppimise tõttu rendiautoga avarii teinud juht sai kohtus kopsaka arve

Sõit katkes umbes 40 minutit peale algust, kui mees põhjustas kella kolme ajal Punasel tänaval liiklusõnnetuse. „Kostja sõitis sõidukiga suurel kiirusel teelt välja, üle äärekivi ja vastu tänavavalgustusposti.“ nenditakse kohtudokumendis. Mees põgenes sündmuskohalt ja kui avariipaika jõudis politseipatrull, siis tuvastas too hiljem, et õnnetuse põhjustas asjaolu, et mees otsis sõidu ajal põrandale kukkunud telefoni taga. Selle eest sai mees ka politseilt väärteo korras karistuse.