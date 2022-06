Turg piiranguid ei usu: nafta hind kerkib taas

Nafta hind kerkis hommikul 1,5% 116,8 dollarini. Eelmisel nädalal oli nafta hind langenud peale pikemat tõusu 110 dollarile. Praegu on naftaringkondades peamiseks jututeemaks nõudlus ja maailma energiaturu ümbermängimine Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. G7 kohtumiselt tulnud otsus võimaliku Vene nafta hinnalae kohta tuli võrdlemisi lahja: sisuliselt öeldi, et ootame ja vaatame.

Kuid hinnalae küsimus on teisjärguline selle kõrval, kes praegu Venemaa naftat ostab: ja USA meediale teadaolevalt ostavad suurelt India ning Hiina. CNN kirjutab, et juhul kui need kaks riiki peaksid Venemaa impordi seisma panema ja sealsele naftale alternatiive leidma, siis võib nafta hind kerkida vabalt üle 200 dollari barreli kohta.